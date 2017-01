Quebec: Mutmaßlicher Täter wegen sechsfachen Mordes angeklagt

© REUTERS/ Mathieu Belanger Anschlag in Quebec: Namen der mutmaßlichen Attentäter bekanntgegeben

Der 27-jährige Franko-Kanadier, der in einer Moschee sechs Menschen erschossen und 19 weitere verletzt haben soll, muss sich wegen sechsfachen Mordes und fünffachen versuchten Mordes vor Gericht verantworten. Die Polizei kündigte diese Anklage in elf Punkten am Montag in der kanadischen Provinzhauptstadt an. Ein zweiter zunächst Verdächtigter aus Marokko wurde wieder freigelassen.

Die Polizei-Sprecherin Camille Habel teilte zudem mit, dass der Politikwissenschafts-Student später auch wegen Terrorismus angeklagt werden könne. Die Gerichtssitzung sei für den 21. Februar festgelegt.

© REUTERS/ Mathieu Belanger Terroranschlag in Quebec: Neue Details zu mutmaßlichen Attentätern

Bei einem Anschlag auf eine Moschee in Quebec am Sonntagabend waren sechs Personen getötet und weitere 19 verletzt worden. Zum Zeitpunkt des Angriffes sollen sich 40 Menschen zum Abendgebet in der Moschee befunden haben. Fünf Menschen bleiben weiterhin im Krankenhaus. Zwei der Verletzten schweben noch in Lebensgefahr.