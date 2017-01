Sputnik- und RT-Chefin Simonjan nennt Hauptproblem in Russland-USA-Beziehungen

„Das ist einfach eine Barbarei“, sagte Simonjan gegenüber dem russischen TV-Sender „Rossija-24“. „Wenn ihre Hartherzigkeit zumindest informiert und kompetent wäre, gäbe es wesentlich weniger Probleme“, so die Chefredakteurin weiter.

Wenn sich eine solche Härte auf Dummheit, Informationsmangel sowie die Unmöglichkeit und den Unwillen stützt, diese Information zu bekommen, so werde sie laut Simonjan aus einer normalen Härte, auf die ein großes Land eigentlich mehr oder weniger ein Recht habe, zu einer „selbstmörderischen und einfach tötenden Dummheit “.

Am 6. Januar hatten die CIA, das FBI und die NSA einen Bericht veröffentlicht, in dem sie Russland abermals „die Einmischung in die US-Präsidentschaftswahl“ vorwarfen, ohne aber jegliche Beweise zu liefern. Aus dem Bericht ging hervor, dass die US-Geheimdienstler ihre Schlussfolgerungen über „Russlands geheime Einsätze zur Einflussnahme auf die Wahlen“ anhand von russischen Fernsehberichten und Informationen in sozialen Netzwerken gezogen hätten.

In diesem Bericht wurden Simonjan zufolge Daten verwechselt sowie veraltete öffentlich zugängliche Informationen von vor fünf bis sieben Jahren genutzt. So sei als einer der Beweise für Russlands Einflussnahme auf die Wahlen eine Sendung aufgeführt worden, die seit Jahren gar nicht mehr existiere.

„Wir sehen uns stets mit Derartigem konfrontiert. Wir lesen Resolutionen, die dort vom Kongress verabschiedet werden, wo steht, Obama hätte Wladimir Putin die Freundschaftshand gereicht, während sie Putin angeblich hämisch zurückgewiesen und im Jahr 2008 Georgien angegriffen hätte. Damals war jedoch Bush der US-Präsident und Medwedew – Russlands Staatschef. Weder Obama noch Putin haben damit also etwas zu tun“, schloss Simonjan.