Instagram-Hype pur: Wandernder Mixer vs. getrennt-vereinte Reisen

Getrennt und doch zusammen

Die Fotografen und leidenschaftlichen Reisenden Becca Siegel und Dan Gold verbringen viel Zeit unterwegs: Dan reist derzeit um die Welt und besucht jeden Monat eine neue Stadt. Becca hat ein zweieinhalbjähriges Studium in Hong Kong und China absolviert, wohnt jetzt in New York und ist ebenso oft auf Reisen. Sie sind ein Paar, aber reisen getrennt. @halfhalftravel ist ihr gemeinsames Instagram-Projekt, wo Beccas und Dans Reisefotos in gemeinsamen Bildern — Hälfte zu Hälfte — präsentiert werden.

Фото опубликовано becca & dan (@halfhalftravel) Ноя 15 2016 в 4:10 PST

Фото опубликовано becca & dan (@halfhalftravel) Ноя 3 2016 в 7:48 PDT „Unsere Fotos treffen sich in der Mitte, wenn wir es nicht können", schreiben Becca und Dan auf Instagram. Auf getrennten Reisen sind sie somit vereint — wenn auch nur auf Fotos. Ein wandernder Mixer © AFP 2016/ Andrej Isakovic Belgrad joggt in Unterwäsche – Sputnik-FOTOstrecke 9 Eine gewöhnliche Küchenmaschine, die die amerikanische Hausfrau Heather Kohler im Januar verloren hatte, hat plötzlich ihren eigenen Instagram-Account bekommen. Wer dahinter steckt, ist noch ein großes Rätsel, doch die Mehrheit der über 4000 Follower scheint die Aktion einfach witzig zu finden „Meine Mama hat ihren Mixer buchstäblich verloren und wer auch immer ihn jetzt hat, erstellte dafür eine Seite in den sozialen Netzwerken und trägt ihn in der Stadt herum, um sie zu verspotten", schreibt Kohlers Tochter Evan auf Twitter.

​

© AFP 2016/ Andrej Isakovic Belgrad joggt in Unterwäsche – Sputnik-FOTOstrecke 9

Фото опубликовано Kohlers Kitchen Mixer:) (@kohlers.kitchen.mixer) Янв 21 2017 в 11:07 PST

Während die Kohlers mal die Großmutter, mal die Nachbarn verdächtigten, will der anonyme Instagram-Nutzer das besagte Küchengerät einfach nicht zurückgeben. „Das passiert erst, wenn wir den Scherz vollständig ausgekostet haben", schreibt der Spaßmacher. Das Gerät war sogar schon in einem Tattoo-Salon.