Streit um Hitlers Geburtshaus dauert an - Ex-Besitzerin bekämpft Enteignung

Österreich mal kommunistisch: Staat expropriiert Hitlers Geburtshaus

VfGH-Sprecher Wolfgang Sablatnig zufolge hat Pommer über ihren Anwalt beim Verfassungsgerichtshof einen Individualantrag gegen das Gesetz über die Enteignung des Gebäudes eingebracht. „Im Extremfall könnte das so weit gehen, dass das Gesetz ungültig ist“, zitiert die Zeitung Sablatnig.

Wie zuvor berichtet worden war, hatte das österreichische Parlament im Dezember 2016 ein Gesetz verabschiedet, das den Behörden die Enteignung des Hauses ermöglicht.

Geburtshaus von Adolf Hitler soll Behindertenwerkstätte werden

Es handelt sich um jenes Haus in Braunau am Inn im Bundesland Oberösterreich, in dem Hitler seine ersten drei Lebensjahre verbrachte. Der juristische Kampf gegen die Ex-Eigentümerin der Geburtsstätte des Nazi-Diktators, die mehrmals den Verkauf des Gebäudes an den Staat verweigerte, hatte sich in die Länge gezogen.

Der österreichische Innenminister Wolfgang Sobotka plädierte für den Abriss des Gebäudes, während Bundeskanzler Christian Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner ihre Bedenken hinsichtlich des Abrisses des Gebäudes äußerten, das als historisches Erbe gelte.