Am Montag hatte die NatWest Bank in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, sie habe mit RT eine Übereinkunft gefunden und werde das Einfrieren der Konten des Senders wieder rückgängig machen. Im Oktober 2016 hatte die Bank ohne offizielle Erklärung die RT-Konten gesperrt, auf russischer Seite sprach man von Zensur.

Willy Wimmer, ehemaliger Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, deutet das Rücksetzen der Entscheidung als ein Signal der Entwarnung und zeigt sich erfreut über diese Entwicklung.

„Das ist hervorragend und auch dienlich für die Pressesituation in Europa, wenn nicht diese handschellenartige Vorgehensweise gegenüber Russia Today durch britische Finanzinstitute an den Tag gelegt wird. Das ist ja alles bloßes Wegbeißen eines unliebsamen und sehr effizienten russischen Nachrichtensenders durch das Mutterland von Staatssendern, in Form von BBC, Großbritannien.“

Hinter dem Richtungswechsel stehe möglicherweise das Treffen der britischen Premierministerin Theresa May mit dem US-Präsidenten Donald Trump vergangenen Freitag.

„Das Vorgehen gegen RT ist im allgemeinen politischen Kontext der Konflikt, um nicht zu sagen Kriegsvorbereitung gegen die Russische Föderation zu sehen. Wenn dann aber in Großbritannien, dem treusten Pudel der Vereinigten Staaten, solche Signale gegenüber RT gegeben werden, ist das aus meiner Sicht hochpolitisch. Denn an der russisch-baltischen Grenze krachen zwar noch die Panzerkanonen, aber irgendwo im Hinterland in Großbritannien werden andere Signale ausgegeben, um deutlich zu machen, dass es so in Europa nicht weitergehen kann. Daran hat RT natürlich einen großen Verdienst, weil damit auch Fakten der europäischen Öffentlichkeit gegeben worden sind, die nachprüfbar und zutreffend waren und die eben auch ein anderes Bild der europäischen Wirklichkeit gegeben haben, als das, was die europäischen Staatssender oder CNN von sich geben.“

Im Hinblick auf die westeuropäische Medienlandschaft vermisst Wimmer den einstigen Pluralismus und sieht seit dem Jugoslawien-Krieg eine mediale Aufrüstung.

„Seit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien haben wir doch gesehen, dass die westeuropäische und die internationale, von den Angelsachsen gesteuerte Presselandschaft waffenfähig gemacht worden ist. Vor diesem Hintergrund kann man erklären, dass die Nato und die EU alles drangesetzt haben, um die Waffenfähigkeit der eigenen Presse gegenüber der Russischen Föderation sicherzustellen. Da ist natürlich ein Sender wie RT für die Kriegstreiber in unseren Staaten ein Ärgernis. Nur so kann man es erklären, was in den letzten Jahren gegen RT als Verstoß gegen internationale Standards seitens der Nato und der EU betrieben worden ist.“

Der CDU-Politiker findet, die Freiheit der Presse müsse für jedermann gelten. Von den deutschen Medien wünscht er sich, dass sie sich ein Vorbild an Sendern wie RT nehmen.

„Man sollte sich wünschen, dass unsere staatlichen und nicht-staatlichen Medien eine solche journalistische Qualität aufweisen würden, wie RT. Die Attraktivität von RT und auch Sputnik ist ja deshalb so groß, weil die Leute sagen: Denen können wir vertrauen und wir haben ein breites Bild des Medienspektrums und der Ansichten in der Bevölkerung. Es ist ja merkwürdig, dass ein russischer Auslandssender heute den Pluralismus vertritt und auch verteidigt, den wir in der Zeit des Kalten Krieges in den westeuropäischen Gesellschaften immer hochgehalten haben.“

