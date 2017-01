Die große Puppe mit einer Schlinge um den Hals hängt an einem Ast und hält eine sowjetische Flagge in der Hand. In dem Haus, vor dem die Puppe hängt, wohnt dem Portal zufolge ein Kriegsveteran. Auf einem Banner an dem Haus steht sogar geschrieben: „Trump ist eine Schande für Amerika; ich schäme mich, dass ich je gedient habe.“ Der Hausbesitzer soll sich geweigert haben, mit Journalisten zu sprechen.

„Das ist schockierend. Ehrlich gesagt, gefällt mir das nicht. Ich bin davon nicht begeistert, dass sie (die Puppe – Anm. d. Red.) sich in meiner Nachbarschaft befindet“, sagte der Anwohner Jared Paden.

„Ich glaube nicht, dass das gegenüber Trump und den vielen Menschen, die ihn zum Präsidenten gewählt haben, respektvoll ist“, so Paden weiter. Wie der junge Mann aber zugleich betonte, hat die Person, die die Puppe aufgehängt hat, das Recht auf Meinungsfreiheit.

Das meint auch die örtliche Polizei. Wie ein Polizeisprecher dem Portal mitteilte, kann die Polizei nichts unternehmen, da der Hausbesitzer im Rahmen der Meinungsfreiheit gehandelt habe.

Andere Anwohner fragen sich jedoch, ob der Hausbesitzer die Grenzen des Erlaubten überschritten hat, und erwägen Maßnahmen gegen ihn, so das Portal.