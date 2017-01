US-Beitrag zu Waffenruhe in Syrien? USA versorgen Opposition nun mit Panzertechnik

Demnach kamen die Panzertechnik und Kampffahrzeuge vor etwa vier Tagen bei der syrischen Opposition an. Wie Reuters weiter betont, könnte dieser Schritt die Sorgen der Türkei über die kurdische Stärke in Syrien verschärfen, da die DKS hauptsächlich aus kurdischen Einheiten bestehen.

Dem Sprecher zufolge zeugt die Lieferung trotz der geringen Zahl der Wagen von „der neuen Unterstützung“ durch das Weiße Haus und die internationale Koalition. „Bislang bekamen wir keine derartige Unterstützung, uns wurden nur noch leichte Waffen und Munition geliefert“, so Silo.

„Das ist ein Zeichen der vollständigen Unterstützung durch die neue US-Führung und einer stärkeren Unterstützung gegenüber unseren Truppen“, betonte der DKS-Sprecher.

Am 8. Dezember hatte Obama das Verbot für Waffenlieferungen an Oppositionsgruppen in Syrien aufgehoben, um der US-geführten Koalition und deren Verbündeten die Eroberung der Islamisten-Hochburg Rakka zu erleichtern. Für diese Hilfeleistung sollten der Außen- und der Verteidigungsminister des Landes dem Kongress eingehende Informationen vorlegen und die entsprechende Genehmigung bekommen.

Zuvor hatten die USA bereits eine Lieferung von Waffen und Munition an die syrische Opposition gemeldet.

Die US-geführte Koalition unterstützt 45.000 Kämpfer der syrischen Opposition aus der Luft und stellt ihnen Spezialeinsatzkräfte zur Verfügung, die als Instrukteure und Militärberater auftreten.

In Syrien herrscht seit 2011 Krieg, der laut Uno-Angaben bereits mehr als 280.000 Todesopfer gefordert hat. Den Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad stehen von den USA unterstützte Rebellen, aber auch die islamistischen Terrormilizen IS , al-Nusra-Front und andere gegenüber. Die USA und ihre Verbündeten fliegen seit August 2014 Luftschläge gegen die Terroristen in Syrien und im Irak. Dabei wird die Operation in Syrien ohne Genehmigung der syrischen Behörden und ohne Abstimmung mit ihnen durchgeführt.