Referenden in Europa: Wie Regierungen Völker manipulieren

Anfang 2016 soll Cameron, damals noch Premier der Insel , versucht haben, den Inhaber der „Daily Mail“, Lord Jonathan Harmsworth, Viscount von Rothermere, dazu zu bewegen, den Chefredakteur Paul Dacre wegen dessen positiver Position zum EU-Austritt des Königreiches aus der EU zu entlassen. „Daily Mail“ soll vor dem Referendum ihre Leser aktiv für einen Brexit eingestimmt haben.

Harmsworth soll Dacre gegenüber selbst direkt nach dem Referendum zugegeben haben, dass ihn Cameron darum gebeten hätte. Zuvor habe sich Cameron in seiner Residenz mit Dacre getroffen und ihn gebeten haben, „im Druck nachzulassen“. Dacre erwiderte darauf angeblich, er wäre seit mehr als 25 Jahren Euroskeptiker und gedenke nicht, seine Position zu ändern.

Ein Sprecher Harmsworths erklärte später gegenüber BBC, dass schon „mehr als ein Premierminister“ versucht hätten, Druck auf den Lord auszuüben. Gleichzeitig ließ er die Vorwürfe gegen Cameron direkt unkommentiert. Auch Dacre selbst habe einen Kommentar hierzu abgelehnt, hieß es.

Ein Sprecher des Ex-Premiers habe seinerseits erklärt, Cameron „meinte nicht, berechtigt zu sein, zu bestimmen, wer Chefredakteur von ‚Daily Mail‘ sein kann“. In der Öffentlichkeit sei er immer gegen die Positionen der den Brexit unterstützenden Zeitungen eingetreten und habe stets seine diesbezüglichen Überlegungen Dacre und Rothermere mitgeteilt.

Die Volksabstimmung über Großbritanniens Ausstieg aus der EU fand am 23. Juni 2016 statt. 51,9 Prozent (17.410. 741 Bürger) stimmten dafür, 48,1 Prozent (17.410.741 Bürger) sprachen sich dagegen aus. Nach der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse verkündete Cameron seine Rücktrittsentscheidung, womit er sein Versprechen einlöste. Am 13. Juli nahm die Königin seinen Rücktritt entgegen und ernannte noch am selben Tag Theresa May zur Premierministerin.