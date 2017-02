© MKratko (screenshot) US-Raketenkreuzer in Japan auf Grund aufgelaufen

Auch seitens der Henry Jackson Society habe man keine Einzelheiten gegenüber der Agentur erläutert. „Wir offenbaren niemals konkrete Details“, hieß es. Mit anderen Worten haben beide angeblich beteiligten Seiten des Skandals ihre Teilnahme weder bestätigt noch bestritten. Laut dem Vizechef des russischen Europainstituts, Wladislaw Below, „fehlen bislang Informationen“ zu diesem Fall.

„Es ist unklar, in welcher Form das geschah. Ich bezweifle, dass dies von der japanischen Botschaft bezahlt wurde. Meinen Erkenntnissen nach zahlen Botschaften nie für etwas direkt. Wenn sie (die Botschaft – Anm. d. Red.) die Vorbereitung antichinesischer Informationen empfahl (…), dann sind das Spionageaktivitäten.“

© REUTERS/ Kyodo/via REUTERS Japan startet erstmals eigenen Militärsatelliten

In dem obengenannten Artikel wurde die Meinung geäußert, dass man vorsichtig sein müsse und China nicht erlauben dürfe, den Kernreaktor zu bauen, um anschließend während einer Krise nicht in eine Falle Pekings zu gelangen. Dies geschah in einer kitzligen Lage: Im Sommer vergangenen Jahres forderte ein Teil des politischen Establishments Großbritanniens, den antichinesischen Beschluss in Bezug auf den Streit im Südchinesischen Meer im Ständigen Schiedshof in Den Haag zu unterstützen. Anschließend warnte Peking London vor der Unzulässigkeit einer Einmischung in diese Frage. Dabei ist nicht auszuschließen, dass Tokio versucht haben könnte, die Spannungen in den chinesisch-britischen Beziehungen zu nutzen.