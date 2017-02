Sri-Lanka: Astrologe wegen falscher Vorhersagen verhaftet

© Flickr/ European Southern Observatory NASA schockiert Astrologen: Alle Horoskope bisher falsch?

Wijemuni wurde „falscher Vorhersagen und Kommentare, die die Öffentlichkeit irreführen können“ beschuldigt, so der Pressedienst der Polizei.

Wijemunis Videos in Facebook, die Sirisenas Tod an einer Krankheit oder Unfall vorhersagen, haben den Chef der sri-lankischen Medienaufsicht, Nimal Bopage, und andere Beamte alarmiert. In einem Brief an die Polizei hat Bopage seinen Verdacht geäußert, Wijemuni könne ein Attentat gegen den Präsidenten und eine Machtübernahme planen.

Der Astrologe, früher auch als Seemann und dann als Politiker tätig, hatte nach einem Versuch, den damaligen indischen Ministerpräsidenten Rajiv Gandhi im Jahre 1989 zu töten, zweieinhalb Jahre im Gefängnis verbracht.

AP fügt hinzu, dass die Einwohner von Sri-Lanker sehr zugänglich für Astrologie seien und immer einen Astrologen konsultieren, bevor sie heiraten, ein Haus bauen oder wichtige Dokumente unterschreiben.