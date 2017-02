Naturspektakel auf Hawai: Lava bringt Pazifik-Küste zum Kochen - VIDEO

Die Lavaströme sind etwa zwei Meter breit. Als die 2000 Grad heiße Flüssigkeit mit der Meeresoberfläche in Berührung kommt, bringt sie das Wasser zum Kochen. Dies löst große Dampfwolken aus, Lavaspritzer schießen in die Luft. Dabei können die Spritzer laut Forschern mehr als 30 Meter hoch in die Luft schießen.

Die Insel Hawaii ist die größte der gleichnamigen Inselkette. Auf ihr gibt es den Vulkan Kīlauea, der einer der aktivsten der Erde ist.