Northrop Grumman Südkoreanischer Kampfjet wirft aus Versehen Raketen und Wasserbomben ab

Der Zwischenfall ereignete sich demnach in der Nacht auf den 1. Februar. Nach vorläufigen Angaben sorgte der Fehler eines der F-16-Piloten für die Tragödie. Das Geschoss soll einen Angestellten und einen Militärangehörigen der US Air Force getroffen haben. Es sei allerdings nicht bekannt, um was für Munition es sich genau handelte.

Die zwei getroffenen Mitarbeiter wurden dem Sender zufolge sofort in ein Krankenhaus eingeliefert. Einen von ihnen konnten die Ärzte nicht mehr retten. Der zweite sei behandelt und bereits vom Krankenhaus entlassen worden.

Derzeit ermittle das US-Militär zu dem Vorfall.