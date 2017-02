Wie lange ist noch Winter? Russisches Murmeltier will nicht aufwachen

Das Tierchen werde schlafen, bis der Frühling kommt. Es wacht nur auf, um zu schauen, ob der Schnee schon geschmolzen ist und das Gras hervorgekommen ist.

„Wofür denn aufwachen, wenn es heute frostet“, sagte eine Zoosprecherin.

Der Murmeltiertag wird traditionell in den USA am 2. Februar gefeiert. An diesem Tag schaut man, ob ein „Orakel“ seinen eigenen Schatten sieht oder nicht. Wenn es keinen Schatten gibt, müssen sich die Menschen mit weiteren sechs Wochen Winter abfinden. Konnte das Murmeltier ihn nicht sehen, stellt sich bald der Frühling ein.

Folge uns auf Telegram unter „SputnikDeutschland“ und verpasse nie die interessantesten Themen des Tages! Wir sehen uns!