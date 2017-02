Indien: Geheimnis hunderter mysteriöser Kindertode gelüftet

© AP Photo/ Dieu Nalio Chery Uno entschuldigt sich erstmals für ihr Versagen bei Cholera-Epidemie auf Haiti

Die Ärzte haben die indische Stadt Muzaffarpur seit 1995 im Visier. Damals wurde die Stadt wegen der Vielzahl ungeklärter Todesfälle innerhalb einer kurzen Zeit zum ersten Mal bekannt. Seitdem registrierten die Ärzte jeden Sommer Hunderte von toten Kindern. Der Grund der Sterblichkeit ließ sich nicht nachweisen. Die Befunde der kranken und der gesunden Kinder unterschieden sich kaum voneinander. Die Kranken hatten aber Krämpfe und Fieber. Manche von denen fielen sogar ins Koma. Selbst unter Fachleuten wurden diese Fälle als mysteriös bezeichnet.

Laut Tech Times wissen nun die Forscher endlich, was so viele geheimnisvolle Kindertode verursacht hat. Der Todfeind der indischen Familien sei Litschi. Eine neue Studie fand heraus, dass die meisten der gestorbenen Kinder am Vortag unreife solche Früchte gegessen hatten.

© Sputnik/ Alexander Kryazhev Neue Krankheiten an 2500 Jahre alter „Altai-Prinzessin“ entdeckt

Die Wissenschaftler stellten fest, dass eine unreife Frucht das Erkrankungsrisiko verdoppelt, wenn sie auf nüchternen Magen gegessen wird. Dramatisch ist, dass Litschi im Land als gesundheitsfördernd gilt und sehr oft in der einheimischen Küche verwendet wird.

Der Studie zufolge enthalten Litschi gefährliche Giftstoffe, die den Blutzucker lebensgefährlich senken können. Aber es bestehe keine Gefahr, wenn man diese Früchte auf vollen Magen esse.

Allein 2014 von Ende Mai bis Mitte Juli sind mit den oben genannten Symptomen 390 Kinder ins Krankenhaus gekommen. 122 von ihnen starben. Der Anstieg der Kindersterblichkeit stimmte mit der Saison der Litschi-Reifung überein.