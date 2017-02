48 Prozent der Befragten äußerten sich derweil gegen ein Amtsenthebungsverfahren Trumps. Zwölf Prozent konnten oder wollten die Frage nicht eindeutig beantworten.

52 Prozent der Umfrageteilnehmer wünschten sich den ehemaligen Präsidenten Barack Obama zurück, 43 Prozent äußerten sich zufrieden mit dem amtierenden Präsidenten.

Außerdem kommentierten die Befragten Trumps Terrorschutz-Dekret: 47 Prozent unterstützen die Neuregelung, 49 Prozent zeigten sich überzeugt vom Gegenteil.

Die Umfrage wurde zwei Wochen nach der Amtseinführung Trumps von dem demokratischen Meinungsforschungsunternehmen PPP durchgeführt, das 2001 gegründet wurde.

In Russland haben derweil immer mehr Bürger eine positive Einstellung gegenüber den USA. Dieser Wert betrug im Januar 2017 37 Prozent – vor einem Jahr waren es nur 23 Prozent, wie eine Studie des russischen Lewada-Zentrums ergab. In einer früheren Umfrage gaben 78 Prozent der Befragten an, dass der neue US-Präsident auch das Leben der russischen Bevölkerung in gewissem Maße beeinflussen werde.

Die US-Bürger hatten den Republikaner Trump am 8. November 2016 zu ihrem 45. Präsidenten gewählt. Seine Amtseinführung fand am 20. Januar 2017 am Kapitol in Washington statt.