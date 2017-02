Zuspitzung im Donbass: Moskau fordert Objektivität von OSZE

Moskau sei wegen des Beschusses der Journalisten in dieser Region äußerst besorgt, teilte Sacharowa am Freitag bei einem Briefing in Moskau mit. Russlands Ermittlungsausschuss habe bereits Ermittlungen des Vorfalls, bei dem zwei Journalisten Verletzungen erlitten haben sollen, eingeleitet.

„Im Außenministerium bewertet man diesen Zwischenfall als einen groben Verstoß gegen die Normen und Standards des internationalen humanitären Rechts“, betonte Sacharowa.

Zuvor hatte die Sprecherin des russischen Außenministeriums den Beschuss von Donezk durch ukrainische Militärs als einen „barbarischen Angriff“ verurteilt.

In den vergangenen Tagen sind die Kämpfe in der Ost-Ukraine wieder aufgeflammt. Es soll Dutzende Tote gegeben haben. Beide Seiten – die Regierungsarmee und die Volksmilizen – werfen sich gegenseitig vor, im Raum Awdejewka eine Offensive versucht zu haben. Diese Ortschaft mit rund 30.000 Einwohnern liegt knapp 20 Kilometer nördlich von Donezk.

© REUTERS/ Gleb Garanich OSZE meldet doch ukrainische Panzer in Donbass-Wohnviertel

Die Eskalation fiel mit dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Deutschland zusammen, wo er für neue Sanktionen gegen Russland geworben hat. Nach Angaben der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) ist die Bundesregierung sich im Klaren, dass hinter der neuen Verschärfung der Donbass-Krise möglicherweise ein Kalkül Poroschenkos stecke.