„Verschwindet!“ - Einwohner der Donbass-Frontstadt Awdijiwka haben es satt - VIDEO

Die Kämpfe in der Ost-Ukraine waren in den letzten Tagen wieder aufgeflammt. Es soll Dutzende Tote gegeben haben. Awdijiwka mit rund 30.000 Einwohnern liegt knapp 20 Kilometer nördlich von Donezk, der Hauptstadt der von Kiew nicht anerkannten „Donezker Volksrepublik“.

In dieser Woche rückten – trotz der Minsk-Abkommen – ukrainische Panzer in die Kleinstadt vor. Der Sender Radio Swoboda Ukraina befragte Menschen auf der Straße, was sie über das Geschehen denken.

„Wir haben schon vieles überlebt, auch das werden wir überleben“, sagt eine Dame.

„Es macht uns das Leben schwer“, gesteht ein Senior. „Wir älteren Menschen wollen endlich Frieden und Ruhe. Wir sind im Krieg geboren worden und beenden unser Leben auch im Krieg.“

Eine Oma zeigt sich mit dem Einmarsch der ukrainischen Truppen unzufrieden, während sie in der Schlange zu einer Lebensmittelausgabe des ukrainischen Militärs ansteht. „Nicht wir sind zu ihnen gekommen, sondern sie zu uns. Sie sollen verschwinden“, sagte sie. Auf die Frage, wen sie meine, antwortete sie „die Ukry“ (Ukrainer — Red.). Und weiter: „So kann man nicht leben.“