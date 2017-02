Trump eilt seinen Bürgern voraus

Demnach sind 35 Prozent der Befragten mit dem aktuellen Stand der Dinge zufrieden, während zehn Prozent der antwortenden US-Bürger meinte, dass Trump bei der Lösung verschiedener Fragen nicht schnell genug sei.

Gallup erinnert dabei daran, dass die Tätigkeit des ehemaligen Präsidenten Barack Obama zu Beginn seiner ersten Amtszeit 2009 63 Prozent der Amerikaner als positiv bewertet hatten.

Die Umfrageteilnehmer sollten zudem die von Trump in den letzten Tagen verabschiedete Erlässe beurteilen. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass 42 Prozent der US-Bürger das Terrorschutz-Dekret , welches Bürgern aus sieben Ländern die Einreise in die USA für 90 Tage untersagt, unterstützen. 38 Prozent der Befragten begrüßten den Erlass über den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko, während 36 Prozent der Amerikaner das Verbot für die Unterbringung von syrischen Flüchtlingen in den USA bis auf Weiteres gut hießen.

Befragt wurden vom 30. bis 31. Januar 1018 Menschen in 50 Bundesstaaten. Die statistische Fehlerquote liegt bei 4 Prozent.