Nach Syrien-Einsatz: Erste „Kusnezow“-Kampfflieger heimgeflogen

„Die Besatzungen haben den Flug vom Bord des Flugzeugträgers,Admiral Kusnezowʻ in der Barentssee absolviert, wohin kurz zuvor der Schiffsverband der Nordflotte eingetroffen war“, heißt es in der Mitteilung der Flotte.

Laut dem russischen TV-Sender „Rossija 24“ sind damit bereits drei Jagdflugzeuge des Typs MiG-29K und Su-33 zurückgekehrt.

Die russische Flugzeugträgerkampfgruppe mit der „Admiral Kusnezow“ an der Spitze befand sich seit November im Mittelmeer, um die syrische Armee im Krieg gegen den Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS), Al-Nusra-Front und andere Terrormilizen zu unterstützen. Am 29. Dezember 2016 hatte der Staatschef dem Vorschlag der Militärbehörde zur Reduzierung der Gruppierung in Syrien zugestimmt. Dabei unterstrich er, dass Russland auch weiterhin Damaskus im Kampf gegen den internationalen Terrorismus unterstützen und die getroffenen Vereinbarungen erfüllen werde.

Am 6. Januar 2017 kündigte das Verteidigungsministerium den Abzug der „Admiral Kusnezow" aus Syrien entsprechend dem Beschluss Präsident Putins zur Reduzierung der Truppengruppierung in Syrien an.

Am 15. Oktober 2016 startete der bisher größte Schiffsverband in der Geschichte der russischen Marine aus Seweromorsk (Gebiet Murmansk) in Richtung syrische Küste: der schwere Atomkreuzer „Pjotr Weliki“, die beiden Anti-U-Bootschiffe „Seweromorsk“ und „Vizeadmiral Kulakow“ sowie Versorgungsschiffe. Schon diese Schiffe allein sorgten für eine große Kampfstärke. Doch um einen Verband mit einer Superschlagkraft zu bilden, war der schwere Raketenkreuzer „ Admiral Kusnezow “ nötig.