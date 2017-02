Nach Beschuss: OSZE-„Flucht“ aus Donezk gefilmt - VIDEO

Das Video wurde am Donnerstag ins Netz gestellt. Am selben Tag wurde Donezk — das Zentrum des Kohlereviers Donbass — aus Artillerie und Mehrfachraketenwerfern angegriffen. Nach Angaben örtlicher Behörden stand die ukrainische Regierungsarmee hinter dem Beschuss, bei dem mindestens zwei Einwohner getötet und 13 weitere verletzt wurden.

Nach Darstellung des Filmenden ergriffen die OSZE-Beobachter die Flucht, als erste Geschosse in der Stadt einschlugen. „Ihr (OSZE – Anm. d. Red.) sagt doch, es wird nicht geschossen! Warum fahrt ihr denn ab?“, ironisiert eine männliche Stimme aus dem Off. „So viel zu unserer ruhmesreichen OSZE in Donezk.“

© AP Photo/ Evgeniy Maloletka „Sie kämpfen doch nicht“: Kiew rechtfertigt seine Panzer in Wohnvierteln

Die Kämpfe in der Ost-Ukraine waren in den letzten Tagen wieder aufgeflammt. Es soll Dutzende Tote gegeben haben. Beide Seiten – die Regierungsarmee und die Volksmilizen – werfen sich gegenseitig vor, im Raum Awdijiwka eine Offensive versucht zu haben. Diese Ortschaft mit rund 30.000 Einwohnern liegt knapp 20 Kilometer nördlich von Donezk.

Die Eskalation fiel mit dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko in Deutschland zusammen, wo er für neue Sanktionen gegen Russland warb. Nach Angaben der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) wächst in der deutschen Regierungskreisen die Erkenntnis, dass hinter der neuen Verschärfung der Donbass-Krise ein Kalkül Poroschenkos stecke.