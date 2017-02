Schwarzenegger schlägt Trump Job-Deal vor

„Übernehmen Sie doch das Fernsehen, wenn Sie so ein Quotenexperte sind. Und ich übernehme Ihren Job und dann können die Leute endlich wieder friedlich schlafen“, sagte Schwarzenegger in einem Video in seinem Twitter-Account.

​Somit reagierte der Hollywood-Star auf Trumps Erklärungen, die dieser beim National Prayer Breakfast, einem jährlichen Treffen von Prominenten aus Politik, Wirtschaft und Kultur, äußerte: „Als ich für die Präsidentenwahl angetreten bin, musste ich die Show verlassen“, sagte Trump. „Sie verpflichteten einen großen, großen Kinostar, Arnold Schwarzenegger, um mich zu ersetzen. Und wir wissen, was dabei rauskam. Die Quoten gingen in den Keller. Es war ein völliges Desaster.“

Dabei bleibt der neue Chef des Weißen Hauses auch weiterhin verantwortlicher Producer der Reality-Show. Vor der Präsidentschaftskampagne war er noch Moderator.