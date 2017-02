Krim: Doppelt so viele Urlauber wie 2016

Im Januar haben sich auf der Krim mehr als 100.000 Touristen erholt, was doppelt so viel sei wie im Vergleichsmonat des vergangenen Jahres, sagte Tschernjak. Diese Dynamik gebe Optimismus in Bezug auf eine erfolgreiche Tourismussaison.

Zuvor hatte Tschenjyk mitgeteilt, die Zahl der Touristen, die 2016 die Halbinsel besucht haben, sei gegenüber dem Vorjahr um 21 Prozent gestiegen und habe rund 5,6 Millionen betragen. 2017 rechne die Krim damit, sechs Millionen Gäste aufzunehmen.