Invasion giftiger Quallen: Australischer Strand verwandelt sich in Luftpolsterfolie

Die Anwohnerin Charlotte Lawson hatte sich laut BBC zuerst über die ungewöhnliche Farbe des Wassers am Strand gewundert. Als sie näher gegangen sei, habe sie bemerkt, dass die ganze Küste mit Quallen übersät war. „Der Strand war wie mit Luftpolsterfolie bedeckt“, sagte Lawson gegenüber BBC.

Trotz des schönen Anblicks waren viele Anwohner jedoch von dem Geruch der verwesenden Quallen nicht allzu begeistert. Obwohl giftige Quallen eine gewöhnliche Erscheinung an der Ost-Küste Australiens sind, sind sie in solchen Mengen nur sehr selten zu sehen.

Die Meeresbiologin Lisa-Ann Gershwin war nach eigenen Worten schockiert, so viele der Meerestiere auf einmal zu sehen. Die explosionsartige Vermehrung der Medusen führt die Forscherin auf mehrere Faktoren zurück, wie etwa wärmere Wassertemperaturen, Überfluss an Nahrung und Abwesenheit von Raubtieren. Die Nordwinde und Gezeitenwellen hätten dazu beigetragen, dass die Quallen an den Strand geschwemmt worden seien. Es sei jetzt zu erwarten, so Gerschwin, dass die Quallen nun austrocknen und von Vögeln gefressen werden.