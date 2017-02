Bundesgericht Seattle stoppt Trumps Terrorschutz-Dekret - mit USA-weiter Gültigkeit

Sie tritt demnach mit sofortiger Wirkung in Kraft und bleibt bis zur Entscheidung in der Hauptsache gültig, wie die klageführende Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Washington am Freitag mitteilte. Da weitere Verfahren in anderen Bundesstaaten anhängig sind, könne sich die Rechtslage schnell ändern.

BREAKING: Trump's immigration executive order has been halted due to Federal judge in Seattle issuing nationwide restraining order — The Int'l Spectator (@spectatorindex) 3 февраля 2017 г.​

Die Klage hatte der von den Demokraten regierte Bundesstaat Washington drei Tage nach Unterzeichnung des Dekrets von Trump eingereicht. Später schloss sich auch der Bundesstaat Minnesota der Klage an. Vergangene Woche hatte ein Gericht in New York festgestellt, dass ein gültiges Visum für die Einreise im Einzelfall reichen muss.

Die Entscheidung in Washington traf der einst noch von George W. Bush ernannte Richter James Robart. Er sah es als hinreichend belegt an, dass Einwohnern des Staates Washington irreparabler Schaden entstehen könnte, wenn der Einreisebann bestehen bleibe. Mehrere andere Bundesrichter hatten sich bereits mit dem umstrittenen Terrorschutz-Dekret beschäftigt, doch ist dieses Urteil das bislang weitreichendste.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump entlässt Generalstaatsanwältin der USA wegen Kritik des Terrorschutz-Dekrets

Am 27. Januar hatte Donald Trump das Dekret zum Schutz der Nation vor terroristischen Angriffen durch ausländische Staatsbürger unterzeichnet. Damit verhängten die USA ein vorerst 30-tägiges Einreiseverbot für Menschen aus den Ländern Irak, Syrien, Iran, Sudan, Libyen, Somalia und Jemen. Das Programm für Flüchtlinge aus Syrien setzte Trump sogar für vier Monate aus.