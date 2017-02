US-Bundesgericht rettete iranischem Baby das Leben

„An diesem Abend waren wir froh, zu erfahren, dass die föderale Regierung Fatemeh Reshad und ihrer Familie die Boarding-Dokumente für die Reise in die USA gewährt hat“, so Cuomo.

Zuvor war mitgeteilt worden, dass der vier Monate jungen Fatemeh Reshad und ihren Eltern aus dem Iran die Einreise in die USA für eine lebenswichtige Herzoperation verweigert worden sei. In den USA sollte das Mädchen kostenlos operiert werden.

Am Freitag hatte dann aber das Bundesgericht in Seattle beschlossen, das umstrittene Terrorschutz-Dekret von US-Präsidenten Donald Trump per einstweiliger Verfügung aufzuheben.

Donald Trumps Terrorschutz-Dekret sah vor, die Einreise von Flüchtlingen aus Konfliktzonen in die USA einzuschränken. Das Dekret über den Schutz der USA vor Terrorismus war Trump zufolge dazu in Kraft getreten, um keine radikalen Islamisten ins Land zu lassen. Es stoppt die Flüchtlingsaufnahme: aus Syrien für unbestimmte Zeit, aus anderen Ländern für 120 Tage. Außerdem verbietet es Bürgern aus besonders gefährdeten Ländern die Einreise in die USA für 90 Tage. Medien zufolge betrifft das insbesondere Bürger aus Syrien, dem Iran und Irak, aus Libyen, Somalia, dem Sudan und Jemen.