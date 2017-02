Syrien: "Demokratische Kräfte Syriens" starten erneute Anti-IS-Operation in Rakka

Die DKS, die hauptsächlich aus kurdischen Einheiten bestehen, wollen laut eigenen Aussagen diesmal die komplette Einkesselung von Rakka erreichen.

Zuvor hatte der DKS-Sprecher Talal Silo erklärt, dass sich das Militärbündnis auf eine neue Operation vorbereite, die in den nächsten Tagen beginnen solle.

Der IS stellt derzeit eine der größten Gefahren für die globale Sicherheit dar. Innerhalb von drei Jahren brachten die Terroristen weite Teile Syriens und des Irak unter ihre Kontrolle. Sie versuchen außerdem, ihren Einfluss auf Afghanistan auszudehnen. Rakka gilt als die IS-Hauptstadt in Syrien.