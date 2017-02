Chinese läuft 1700 Kilometer zur Neujahrsparty

Der Chinese machte sich am 27. Dezember 2016 aus Shenzhen nahe Hong-Kong auf den Weg, um am Neujahrstag, den 28. Januar, seinen Geburtsort Shaanxi in Zentralchina zu erreichen. Nur mit einer Flasche Wasser, kleinen Essenvorräten und einem Ladegerät in seinem Rucksack lief er am Anfang noch Tag und Nacht, später aus Sicherheitsgründen nur noch tagsüber.

​Während der Reise hat er drei Schuhpaare abgenutzt und mehr als 1300 US-Dollar ausgegeben.

Vor einigen Jahren hatte Chen Zhijun dieselbe Strecke noch mit einem Fahrrad überwunden.

Zuvor hatte der TV-Sender BBC von einem anderen Chinesen berichtet, der in einem Monat 500 Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegte, um seinen Heimatsort zum chinesischen Neujahr zu erreichen. Jener allerdings soll sich auch noch verfahren haben.