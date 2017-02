Erfolge fortgesetzt: Syrische Armee befreit weite Gebiete von Terroristen

„In 24 Stunden sind 32,5 Quadratkilometer syrischen Territoriums unter Kontrolle der Regierungstruppen gebracht worden. Insgesamt wurde seit dem 1. Januar 2017 eine Fläche von 1022,3 Quadratkilometern befreit“, heißt es im Bericht des Zentrums.

Gleichzeitig seien innerhalb eines Tages fünf Verletzungen der Waffenruhe im Land registriert worden, verlautete es aus dem Zentrum weiter.

In Syrien herrscht seit 2011 Krieg, der laut Uno-Angaben bereits mehr als 280.000 Todesopfer gefordert hat. Den Regierungstruppen von Präsident Baschar al-Assad stehen von den USA unterstützte Rebellen, aber auch die islamistischen Terrormilizen IS, al-Nusra-Front und andere gegenüber. Die USA und ihre Verbündeten fliegen seit August 2014 Luftschläge gegen die Terroristen in Syrien und im Irak. Dabei wird die Operation in Syrien ohne Genehmigung der syrischen Behörden und ohne Abstimmung mit ihnen durchgeführt.