USA: Junge wegen Mütze mit Trump-Slogan geschlagen

Der Vorfall hat sich in einem Schulbus ereignet. Laut der Meldung begannen die Jugendlichen eine Diskussion über die Mauer zu Mexiko, deren Bau US-Präsident Donald Trump angeordnet hat. Der Streit mit dem 12-Jährigen, der eine Mütze mit dem Trump-Werbe-Slogan trug, begann mit einer verbalen Auseinandersetzung, die schließlich in eine Prügelei ausartete. Der Junge, der die Ansichten des neuen Präsidenten verteidigte, bekam einige Schläge.

Die Mutter des 12-jährigen Christina Cortina ist nun schockiert. Sie habe nicht erwartet, dass der Umstand, dass sie ihrem Sohn am Morgen erlaubt habe, eine Trump-Mütze aufzusetzen, zu so etwas führen könne. Ihr Sohn sei ein Beispiel dafür, wie man in eine schwierige und politisch motivierte Situation geraten könne.

Den örtlichen Behörden zufolge wurden der Vorfall untersucht und die Schuldigen bestraft.