Reizende Besuche: Sind Pamela Anderson und Julian Assange ein Paar?

© REUTERS/ Courtesy of WikiLeaks Assange gießt weiter Öl ins Feuer der französischen Präsidentschaftswahlen

Die 49-jährige ehemalige „Baywatch“-Nixe war in den letzten vier Monaten demnach bereits fünf Mal in Assanges Zuflucht, angeblich immer mit Tüten voller Essen und immer aufreizender gekleidet.

„Sie scheint jedes Mal, wenn sie ihn besucht, ein noch sexyer Outfit zu tragen“, so ein politischer Aktivist gegenüber Page Six.

© AFP 2016/ Philippe Huguen Geschenk für Melania: Pamela Anderson schickt Pelzmantel aus Russland

Im Internet stellen sich darum nun viele Nutzer die Frage: Haben Pamela Anderson und Julian Assange da etwa eine Liebesbeziehung?

2012 hatte Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London Zuflucht gesucht, nachdem er in Großbritannien alle Rechtsmittel gegen einen Antrag Schwedens auf seine Auslieferung ausgeschöpft hatte. In Schweden wird Assange Vergewaltigung und sexuelle Belästigung vorgeworfen. Er weist jedoch alle Beschuldigungen zurück und bezeichnet sie als politisch motiviert. Assange befürchtet, dass Stockholm ihn nach einer Auslieferung an die schwedischen Behörden weiter an die USA überstellen würde, wo ihm wegen der Veröffentlichung von geheimen Informationen bis zu 35 Jahren Haft oder gar die Todesstrafe drohen könne.