Bundesanwaltschaft meldet Überlastung: 200 Fälle mit islamistischem Motiv

Demnach betrifft die größte Zahl der Fälle den islamistischen Terrorismus. Allein im vergangenen Jahr seien „über 200 Fälle mit diesem Hintergrund neu eingeleitet“ worden, so Frank.

© REUTERS/ Christian Hartmann Louvre-Anschlag: Nur eine von vier Präsidentschaftsbewerbern denkt an islamistische Terror-Gefahr

Laut dem „Spiegel“ schickte Frank einen Brief an die Justizminister der Länder, in dem er erläutert, dass die Leistungsfähigkeit der Bundesanwaltschaft begrenzt sei. In diesem Zusammenhang bitte er Staatsanwälte und Richter zur Unterstützung der Bundesanwaltschaft zu entsenden.

Eigenen Angaben zufolge unterstützt Maas den Appell Franks ausdrücklich. Dabei betonte er, dass bei Polizei und Justiz zuletzt deutlich zu viel von den Ländern gespart worden sei.

Der Generalbundesanwalt erläuterte zudem, dass die meisten der über 200 Verfahren gegen Islamisten im Zusammenhang mit dem Konflikt in Syrien und dem Irak stünden. Anfang 2014 seien es nur fünf Verfahren mit Verbindungen in diese Region gewesen.