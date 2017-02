Athen: Flüchtlinge verweigern Migrationsminister Eintritt ins Camp

© AP Photo/ Jasper Juinen Libyen baut, Italien zahlt: Lager in Nordafrika sollen Flüchtlinge stoppen Migranten zu verhandeln. Diese hatten zuvor einen Hungerstreik angekündigt und gefordert, die Bedingung im Camp zu verbessern sowie eine Schule für ihre Kinder einzurichten. Sie hätten nicht einmal die notwendigsten Sachen, meinten sie.

Die Flüchtlinge haben laut dem Sender jedoch den Eingang versperrt und somit den Minister nicht hineingelassen. Beinahe sei es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Einige Minuten später habe Musalas das Camp wieder verlassen, so ERT.

Ankara-Besuch: Merkels Schicksal hängt von Flüchtlingsdeal mit Erdogan ab

In diesem Zusammenhang rufen sie die Regierung auf, alle Forderungen der Migranten zu erfüllen und neue Aufnahmezentren zu öffnen.

Dabei erhalten diese Organisationen Hunderte Millionen Euro für die Flüchtlingshilfe. Die Europäische Union überreicht die für diese Zwecke zugeteilten Finanzmittel an NROs, statt an die Regierung. Laut Brüssel könnte sonst das Geld in den Taschen der Beamten bleiben.