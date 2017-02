In zwei Jahren zu Fuß um die Welt: Globetrotter aus Petersburg kehrt nachhause zurück

Am 1. April 2015 war Lukjanow in seiner Heimatstadt losgegangen, am 8. August desselben Jahres erreichte er bereits die Olympiastadt Rio de Janeiro.

„Wie viel Geld ich für meine Reise ausgegeben habe, weiß wohl nur meine Frau. Eine Million Rubel wahrscheinlich (rund 15.000 Euro – Anm. d. Red.)“, sagt Lukjanow. „Heute weiß ich, dass der Mensch grenzenlos ist. Das wichtigste ist, keine Angst zu haben. Manchmal musste ich 16 Stunden ohne Halt gehen. Dann schaffte ich bis zu 80 Kilometer am Tag.“

Ein ausschließlicher Fußmarsch war seine Reise freilich nicht, zwei Überflüge musste Sergej schon machen: von Singapur nach Chili und von Rio de Janeiro nach Sankt Petersburg. In Hotels blieb er nicht, sondern übernachtete, wo es gerade ging – einmal auch in einem Schneehaufen. An Reisegepäck hatte er nur das Allernötigste: neben Kleidung und seinem Smartphone nur eine Reiseapotheke, sonst nichts. Ernährt hat er sich hauptsächlich von Trockenfleisch und Käse.

Doch die Extrembedingungen seines Trips waren nicht das Problem, sagt Lukjanow, zumal er immer gute Musik dabeihatte. Was ihm aber wirklich Schwierigkeiten bereitete, waren die Kleinkriminellen auf seiner Strecke: „In Russland kannst du bösen Menschen einfach eine Flasche Wodka hinstellen und die Sache ist geritzt. In anderen Ländern geht das nicht. In Südamerika hat man mehrmals versucht, mich auszurauben. Ich setze da keinen Fuß mehr hin. Tagsüber können die Menschen dort eine Glas Milch mit dir trinken und nachts rauben sie dich aus“, erzählt der Russe.

​

„Nach solchen Erfahrungen habe ich es mir angewöhnt, meinen Rucksack nachts an mich anzubinden und Wertsachen zu verstecken.

Am meisten habe es Lukjanow in Malaysia und in Thailand gefallen, der Gastfreundschaft wegen. China habe durch sein Sozialleben begeistert. Und in Afrika und Südamerika sei die Natur atemberaubend gewesen. „Doch ich hatte immer nur eine Sehnsucht: nachhause, nach Sankt Petersburg zurück“, so der Russe. In naher Zukunft will der Weltenbummler nun ein Reisebuch schreiben.