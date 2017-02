Kultureller Anti-Trump-Protest: MoMA ersetzt Picasso durch iranische Künstler

© AFP 2016/ Oliver Bunic Berufung abgelehnt: Aussetzung von Trumps Terrorschutz-Dekret bleibt bestehen

Der Zeitung zufolge stammen fast alle ausgestellten Bilder von gebürtigen Iranern und Iranerinnen oder von den Menschen iranischer Herkunft. So könne man derzeit die Arbeiten der Videokünstlerin Tala Madani, des Bildhauers Parviz Tanavoli und der Fotografin Shirana Shahbazi im MoMA sehen. Dort seien zudem die Gebilde des sudanesischen Malers Ibrahim el-Salahi und der irakisch-britischen Architektin Zaha Hadid ausgestellt.

Neben jedem Exponat sei zudem ein Text an der Wand angebracht, in dem beispielsweise darauf hingewiesen wird, dass Gastfreundschaft und Freiheit eine ebenso wichtige Rolle für das Museum, wie für das ganze Land spielen.

Zuvor hatte Trump in seinem Twitter-Account vor der Einreise von gefährlichen Personen in die USA infolge der Aussetzung seines Terrorschutz-Dekrets gewarnt. „Der Richter öffnet unser Land für potentielle Terroristen und andere Leute, die nicht das Beste für uns wollen. Böse Menschen sind sehr glücklich!", schrieb er.

Am Freitag hatte das Bundesgericht in Seattle beschlossen, das umstrittene Terrorschutz-Dekret von US-Präsident Trump per einstweilige Verfügung auszusetzen. Am Samstag hatte das US-Ministerium für innere Sicherheit alle Aktivitäten zur Umsetzung des Terrorschutzgesetzes eingestellt.

Trumps Terrorschutz-Dekret soll radikale Islamisten daran hindern, in die USA einzureisen. Damit wurde ein vorerst 30-tägiges Einreiseverbot für Menschen aus den Ländern Irak, Syrien, Iran, Sudan, Libyen, Somalia und Jemen verhängt. Es stoppt die Flüchtlingsaufnahme: aus Syrien für unbestimmte Zeit, aus anderen Ländern für 120 Tage.