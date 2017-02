„Dieser Gentleman und wir haben ein unterschiedliches Verständnis von guten Sitten. Das ist das Erste. Wir sind jedoch sehr gutherzig und geduldig“, so Peskow gegenüber Journalisten. „Wir werden das Jahr 2023 im Kalender markieren und ihn dann hinsichtlich dieser Frage erneut ansprechen.“

Im Kreml habe man nicht die Absicht, diese Geschichte zu anzufachen. „Für uns ist das kein Vorfall. Das charakterisiert eher die Redaktion des TV-Senders selbst“, betonte Peskow.

Zuvor hatte Peskow erklärt, der Kreml erwarte eine Entschuldigung vom TV-Sender Fox News, dessen Moderator den russischen Staatschef Wladimir Putin in einem Interview mit dem US-Präsidenten Donald Trump als „einen Mörder“ bezeichnete. „Wir halten derartige Äußerungen eines Fox-News-Korrespondenten für unzulässig und beleidigend. Wir würden gerne eine Entschuldigung von einem so geachteten TV-Sender bekommen“, sagte Peskow am Montag gegenüber Journalisten.

Trump parierte die Frage O'Reillys: „Und was denken Sie? Ist unser Land so schuldlos?“ Wie der US-Präsident ferner betont haben soll, sei es für die Vereinigten Staaten „besser, mit Russland gut auszukommen, als umgekehrt“. Laut Trump „ist es gut“, wenn Moskau den USA im Kampf gegen den IS („Islamischer Staat“, auch Daesh) helfen werde.