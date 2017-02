Der Ballon ist demnach vom Flugplatz „Juzhnyj“ in der Stadt Rybinsk (Gebiet Jaroslawl) gestartet. Laut dem Pressedienst der örtlichen Verwaltung wurde der Start wegen schlechten Wetterbedingungen mehrmals verschoben. Der Ballon konnte nur beim klaren und frostigen Wetter abheben.

Zusammen mit seinem Kollegen Ivan Menjajlo will Konjuchow einen neuen Weltrekord für den längsten Nonstop-Flug in einem Heißluftballon aufstellen. Dafür müssen die beiden mehr als zwei Tage lang in der Luft bleiben. Nach vorläufigen Angaben soll der Heißluftballon im Gebiet Tambow (etwa 800 Kilometer vom Ausgangspunkt entfernt) landen. Eine Unterstützungsgruppe soll die Flugreise vom Boden aus verfolgen.

Den Weltrekord für den längsten Nonstop-Flug mit einem Heißluftballon hatten zuvor die japanischen Flugreisenden Michio Kanda und Hirazuki Takezava am 1. Februar 1997 aufgestellt. Der Flug dauerte 50 Stunden 38 Minuten. Ihr Ballon startete in Kanada und landete in den USA.

Konjuchow ist der erste Russe, der auf allen höchsten Bergen der sieben Kontinente (Seven Summits) sowie am Nord- und Südpol war. Im Juli des Vorjahres hatte er den Rekord für die schnellste Solo-Weltumrundung im Ballon aufgestellt. Zuvor hatte er selbständig den Atlantischen Ozean in einem Ruderboot in einer Weltrekordzeit von 46 Tagen vier Stunden überquert. Den Pazifischen Ozean überquerte er in gleichen Umständen auch mit einem Weltrekord von 159 Tagen und 15 Stunden.