73 Prozent der italienischen Befragten gaben demnach an, ihr Land befinde sich im Niedergang. In Spanien liegt dieser Wert bei 69 Prozent, in Frankreich bei 67 Prozent, in Großbritannien bei 57 Prozent und in Deutschland bei 47 Prozent.

Darüber hinaus ist das Vertrauen in die nationalen Regierungen jeweils extrem gering. Demnach bringen 89 Prozent der befragten Spanier ihrer Regierung kaum oder gar kein Vertrauen entgegen. In Italien liegt diese Zahl bei 80 Prozent, in Frankreich bei 77 Prozent, in Deutschland bei 70 Prozent und in Großbritannien bei 66 Prozent.

Umfrageteilnehmer der Ansicht, ihr Land müsse von einer starken Führungsperson wieder auf die richtige Bahn gebracht werden. In Spanien haben sich 72 Prozent der Studienteilnehmer dafür ausgesprochen, in Frankreich 70 Prozent, in Italien und Großbritannien je 67 Prozent. In Deutschland ist dieser Wert relativ gering – nur 34 Prozent der Befragten vertreten diese Meinung.

In diesem Zusammenhang würden 80 Prozent der Franzosen für eine Führungsperson stimmen, die bereit wäre, die Spielregeln zu ändern, geht aus der Studie hervor. In Italien betrachten 68 Prozent diese Möglichkeit, in Großbritannien rund die Hälfte und in Deutschland nur 20 Prozent. In Spanien würden 62 Prozent für einen Staatschef stimmen, der „den Status quo radikal verändert“.