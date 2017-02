„Cool Down Pink“ heißt die ganz spezielle Farbe, die Daniela Späth entwickelt hat. Beruhigend soll sie sein und blutdrucksenkend. Dank diesen Eigenschaften sei die Farbe überall dort besonders gut geeignet, wo es gilt, Aggressionspotential abzubauen, schreibt die Psychologin in ihrer Studie Der psychologische und physiologische Effekt von „Cool Down Pink“ auf das menschliche Verhalten.

© Foto: Dold AG in Wallisellen (CH) Eine Zelle in "Cool Down Pink"

Safe Rooms an Schulen und Einrichtungen für geistig behinderte Menschen, Schockräume und Ambulanzen, Schutzräume des Katastrophenschutzes und Arrestzellen für besonders aggressive Gefangene – Cool Down Pink hilft überall dort, wo der Puls höher schlägt.

„Wenn der Farbimpuls ins Auge kommt, wird er über das Zwischenhirn weitergeleitet. Im Zwischenhirn finden unsere hormonellen Steuerungen statt und man weiß aus Studien, dass Farbe dort unterbewusste Reaktionen auslösen kann. Genauso ein Effekt tritt bei Cool Down Pink in Erscheinung“, so Daniela Späth im Sputnik-Interview mit Ilona Pfeffer.

Die Entdeckung von Daniela Späth blieb nicht ohne Folgen: Schweizer Justizvollzugsanstalten griffen in den Farbtopf und strichen eine Reihe von Arrestzellen pink, um randalierender Häftlinge Herr zu werden. In einer Zusammenfassung ihrer Studie beschreibt Späth die Erfahrungen mit der JVA Pfäffikon so:

„Im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses Pfäffikon ZH, Switzerland sind seit vier Jahren vier Zellen in Cool Down Pink installiert. In diese Zellen werden ausschließlich Häftlinge mit besonders hohem Aggressionspotential verlegt. Nach Aussage des Gefängnisdirektors hat sich in dieser Zeit das aggressive Verhalten der betroffenen Häftlinge massiv reduziert. Im Bereich der Polizeigefängnisse wurde beobachtet, dass sich aggressive Häftlinge deutlich schneller beruhigen als in den weißen Zellen und schneller in das normale Polizeigefängnis rücküberführt werden können. […]Negative Verhaltensänderungen oder Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet. Aufgrund der vierjährigen Evaluation im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses Pfäffikon ZH kann der aggressionssenkende Effekt von Cool Down Pink im Justizvollzug als bestätigt bezeichnet werden.“

Seit 2005 wurden die rosa Beruhigungszellen in Schweizer Gefängnissen eingesetzt und in der Medienberichterstattung der ersten Jahre überschlugen sich Journalisten und die interviewten Gefängnisleiter geradezu vor Lob. Auch deutsche Gefängnisse, wie die JVAs in Dortmund, Hagen, Kleve und Attendorn haben sich auf das rosa Experiment eingelassen.

„Wir nennen das den „besonders gesicherten Haftraum“. Das ist ein Haftraum ohne Gegenstände, mit einer französischen Toilette und vandalensicher. Er hat ca. 30m2 und eine Höhe von ca. 3,50-4m. Er ist fast durchgehend rosa gestrichen, nur ein Sockel ist farbig abgesetzt. Dort werden Inhaftierte untergebracht, die autoaggressiv oder fremdaggressiv reagiert haben. Das ist keine Dauerlösung, sondern täglich zu überprüfen. Die Unterbringungsdauer kann von wenigen Stunden bis hin zu mehreren Wochen gehen“, beschreibt Ulf Borrmann, Leiter der JVA Attendorn die Zelle.

Peter Zimmermann, selbst ehemaliger Strafgefangener und Leiter der Selbsthilfegruppe für Strafgefangene „Reform 21“ vermutet hinter Cool Down Pink einen esoterischen Ansatz und findet die Unterbringung in solch einer Zelle demütigend und belastend.

„Nach zwei Tagen werden Sie fast verrückt. Das wirkt auf die Gefangenen nicht beruhigend, sondern störend. Die Farbe ist abschreckend, würde ich meinen. Die Farbe ist eine Zusatzstrafe zur Arreststrafe.“

Die Entwicklerin von Cool Down Pink räumt ein, dass die Wirkung bei bestimmten Menschen vom angestrebten Ergebnis abweichen kann.

„In den Studien, die wir mit 200 Probanden in Cool Down Pink gemacht haben, haben wir festgestellt, dass es ganz große Ausreißer gab. Es gab Probanden, die sich darin nicht beruhigt, sondern fürchterlich aufgeregt haben. Diese Menschen haben irgendetwas im Zusammenhang mit Rosa gelernt, z.B. dass Rosa eine Mädchenfarbe ist oder eine Schwulenfarbe. Diese genormte Assoziation mit der Farbe bringt sie dazu, diese Farbe abzulehnen. Das führt dann zu heftigen Abwehrreaktionen. Insgesamt aber hatten wir im Durchschnitt das Ergebnis, dass diese Farbe den Blutdruck senkt.“

Mittlerweile ist beim Thema Cool Down Pink Ernüchterung eingekehrt. Auf Sputnik-Nachfrage in der JVA Pfäffikon wollte man zwar kein offizielles Statement abgeben, räumte aber im Telefongespräch ein, dass drei der ursprünglich vier rosa Beruhigungszellen mittlerweile wieder überstrichen wurden. Auch in Deutschland steht der letzte pinkfarbene Arrestraum in der JVA Attendorn vor dem Aus.

Der Leiter der JVA gibt an, man habe aufgrund der kleinen Zahl von 10-15 in der rosa Zelle inhaftierten Personen pro Jahr keine verlässlichen Angaben darüber gewinnen können, ob die Farbe tatsächlich aggressionsmindernd gewirkt habe.

Bei der geplanten Renovierung der Hafträume in Attendorn werde man sie wohl nicht mehr pink, sondern vielleicht in einem angenehmen Grün- oder Gelbton streichen, sagt der Leiter der JVA.

Grün und Blau wirken ebenfalls beruhigend, seien aber nicht aggressionsmindernd, sagt die Farbpsychologin Späth. Trotz Anfeindungen seitens der Medien und anderer Psychologen hält sie daran fest: Cool Down Pink wirkt!