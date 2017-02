„Ich kenne Putin nicht, ich habe keine Deals in Russland, und die Hasser werden verrückt – dabei kann Obama Deals mit dem Iran schließen, mit dem Terrorstaat Nummer eins, kein Problem“, schrieb der Republikaner in seinem Twitter-Profil am Dienstag.

