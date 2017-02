Wie eine Quelle aus der Bürgermiliz „Nationale Verteidigungskräfte“ gegenüber Sputnik sagte, erleiden die Terroristen sowohl in Bezug auf die Kämpferzahl als auch auf die Kriegstechnik schwere Verluste. Seine Einheit habe die Aufgabe, Terroristen aufzuspüren, die aus der Provinz Idlib nach Latakia einzudringen versuchen, und diese Daten dann an die syrische Artillerie und Luftwaffe weiterzuleiten, so die Quelle.

Die Terroristen gehen momentan vorsichtiger vor, weil die syrische Armee in letzter Zeit mehrere erfolgreiche Einsätze gegen die Dschihadisten durchgeführt und zahlreiche gegnerische Streitkräfte vernichtet habe. So sei vor Kurzem eine Raketenanlage zerstört worden, mit der die Kämpfer Zivilisten beschossen hätten, so die Quelle weiter.