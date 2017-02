Ankara: Bürgermeister vermutet „künstlichen Ursprung“ und Gülen hinter Erdbeben

Zuvor hatte das seismologische Zentrum Europa-Mittelmeer (EMSC) ein Erdbeben mit einer Stärke von 5,2 auf der Richter-Skala, das sich in der Nähe der westlichen Küste der Türkei am Montag um 6:51 Uhr Ortszeit ereignete. Die Erdstöße zerstörten 102 Häuser in der Stadt Ayvacık, wenigstens fünf Menschen wurden dabei verletzt. Später gab es im Gebiet weitere Nachbeben mit einer Magnitude von bis zu 5,3.

„In Çanakkale hat sich ein ernsthaftes Erdbeben ereignet. Ich erfuhr, dass ein Schiff seismische Forschungen in der Nähe unternommen hatte. Man muss feststellen, was das für ein Schiff ist, zu welchem Land es gehört", schrieb Gökçek via Twitter. Er sei besorgt und fordere schnelle, tiefgründige Ermittlungen zu dem Fall.

Seiner Ansicht nach könne das Erdbeben von Kräften hervorgerufen worden sein, die im vergangenen Juli einen Staatsstreich versucht hatten.

„Sie wollen jetzt einen Schlag gegen die Türkei versetzen, indem sie ein Erdbeben irgendwo unweit von Istanbul hervorrufen. Einige mögen mich auslachen, aber ich mache mir Sorgen darüber. Alle U-Boote und Schiffe, die mit seriösen Anlagen ausgestattet sind und sich im Marmarameer oder in den Dardanellen, nicht weit von Istanbul, befinden, sollen kontrolliert werden", so der Bürgermeister.

Die türkischen Behörden machen den oppositionellen Prediger Fethullah Gülen, der sich in den USA aufhält, und dessen Anhänger für den Putschversuch verantwortlich.