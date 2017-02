Österreichisches Parlament meldet türkische Hacker-Attacke auf offizielle Webseite

Der Angriff soll demnach schon am Sonntagnachmittag verübt worden sein und die Webseite etwa 20 Minuten lang lahmgelegt haben. Durch eine sogenannte DDoS-Attacke („Distributed Denial of Service“), also durch massenhafte gezielte Anfragen auf die Homepage, sei das System zusammengebrochen, weshalb der Zugriff auf die Seite kurzfristig nicht möglich war, so die Sprecherin. Daten seien jedoch keine verloren gegangen.

Eine Gruppe namens Aslan Neferler Tim (ANT, zu Deutsch: Löwensoldaten-Team) soll sich bereits auf Facebook zu dem Cyber-Angriff bekannt haben. Die Sicherheitsbehörden ermitteln indes weiter, heißt es.

Der Sprecherin zufolge soll es sich um die gleichen Hacker handeln, die bereits im Herbst des Vorjahres die offizielle Webseite des österreichischen Außenministeriums angegriffen hatten. Auch das Verteidigungsministerium des Landes und der Wiener Flughafen waren schon Ziele von Hackerangriffen.