Ein Leben in Bewegungslosigkeit: Uraltfisch im Ozeanarium Chicago eingeschläfert

Ende letzte Woche habe Opa aufgehört, Nahrung zu sich zu nehmen. Sein Zustand habe auf Multiorganversagen hingedeutet. Die Mitarbeiter des Ozeanariums hätten beschlossen, ihn einzuschläfern, um ihm weitere Quallen zu ersparen, schreibt das Portal.

Am vergangenen Sonntag sei dann eine Überdosis Schlafmittel in Opas Aquarium gegeben worden. Die Obduktion habe bestätigt, dass der Australische Lungenfisch an Altersschwäche verendet sei. In einer weiteren Untersuchung wollen die Mitarbeiter Opas genaues Alter klären. Schätzungen zufolge ist der Lungenfisch über 90 Jahre alt geworden, schreibt das Portal.

Opa war im Mai 1933 vor der australischen Küste gefangen und in die Vereinigten Staaten überführt worden. Er war nicht nur der älteste Bewohner des Chicagoer Ozeanariums, sondern einer der ältesten Fische, die weltweit unter künstlichen Bedingungen leben.

Wie die meisten seiner Artgenossen bewegte sich Opa nur ungern. Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er regungslos auf dem Boden seiner Behausung.