Moskau: Historisches Museum schmeißt ´ne Runde Goldtorten

145 verschiedene Torten warten am kommenden Samstag auf die Museumsbesucher. Rund 500 Kilogramm sollen die ganzen Backwaren wiegen. Verziert werden sie mit echtem 960er-Blattgold, heißt es in der Mitteilung.

Um in den Genuss eines solchen „Goldstücks“ zu kommen, reicht eine einfache Eintrittskarte völlig aus. Aus gegebenem Anlass verlangt das Museum am Tag der Feier einen ermäßigten Eintrittspreis.

Die Torten entstehen nach Rezepten aus einem französischen Kochbuch aus dem Jahr 1752. Ein renommierter Konditormeister, dessen Name nicht verraten wird, habe diese dem Museum übergeben, heißt es.

Sollte von den Goldtorten am Samstag noch etwas übrigbleiben, geht die Tortenparty am Sonntag weiter, verspricht die Museumsleitung.

Das Staatliche Historische Museum wurde 1872 gegründet. Seine Kollektion zählt über fünf Millionen Ausstellungsstücke und 14 Millionen Seiten historische Dokumente. Das Museumsgebäude befindet sich unmittelbar am Roten Platz. Jährlich besuchen es über eineinhalb Millionen Menschen.