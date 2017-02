Wir wollen keinen neuen Krieg mit Russland: MdB Dehm über Beziehungen zu Moskau

„Zunächst einmal traue ich deutschen Geheimdiensten weder so, noch so über den Weg. Ich würde jetzt meine Auffassung nicht ausdrücklich auf die Ergebnisse der deutschen Geheimdienste stützen. Ich war ja von Anfang an der Meinung (…), dass das nicht russischen Ursprungs ist. Ich weiß auch nicht, wessen Ursprung das war“, so Dehm in einem Kommentar für Sputnik.

Deutsche Geheimdienste gestehen: Keine „Smoking Gun" gegen Russland gefunden

Unter anderem äußerte sich der Politiker zur Sanktionspolitik gegen Moskau. Laut Dehm herrscht zurzeit ein großer Widerspruch in diesem Zusammenhang: „Mein Eindruck ist, dass die deutsche Politik hier von einem großen Widerspruch getragen ist. Ein Großteil der Konzerne und mittelständischen Betriebe wollen aus wohl erwogenen ökonomischen Interessen eine Verbesserung und wollen die Sanktionen nicht mehr.“

Widerspruch gebe es auch im Weißen Haus, sagte Dehm. Daher sei es wichtig, dass „die Friedenskräfte wissen, welcher altdeutsche Anti-Russismus, welcher altdeutsche Russenhass gegen Russland im Ersten Weltkrieg gerichtet war, und zwar mit dem Satz ‚Jeder Schuss ein Russ‘ in der deutschen Folklore mindestens mitschwingt“.

Die Friedenskräfte sollten deshalb deutlich machen: „Wir wollen mit Russland keinen neuen Krieg und die Nato muss daran gehindert werden, ihre aggressiven Interessen dort durchzusetzen“, so der Politiker.