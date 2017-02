Juden-Flucht bei Le-Pen-Sieg? - Oberrabbiner über Frankreichs Präsidentschaftswahl

Ihm zufolge liegen dem Nationalismus in Europa ethnische Wurzeln zugrunde. Wenn die europäischen Länder zum Ultranationalismus zurückkehrten, kehrten auch Kriege zwischen den Ländern Europas zurück.

„In diesem Fall wird Europa zum gefährlichsten Ort der Welt, wie es im 20. Jahrhundert schonmal war“, so der Rabbiner.

© REUTERS/ Vincent Kessler Frankreich braucht weder Nato noch EU: Marine Le Pen macht Wahlkampfprogramm publik

Marine Le Pen ist Präsidentschaftskandidatin der konservativen Partei „Front National“. Sie tritt gegen den Migrantenzustrom und für einen EU-Austritt Frankreichs ein. Wie mehrere Umfragen ergaben, gehört Le Pen neben Ex-Wirtschaftsminister Emmanuel Macron und Ex-Premierminister François Fillon zu den Favoriten im Ringen um das höchste Amt Frankreichs

Die Franzosen wählen ihren künftigen Staatschef in voraussichtlich in zwei Wahlgängen am 23. April und 7. Mai 2017.