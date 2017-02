Wie die AFPA-Direktorin für soziale Integration und Partnerschaft, Pascale Gerard, gegenüber dem TV-Sender France 24 sagte, umfasst der Webkurs 30 Lektionen für Anfänger. Sein Ziel bestehe nicht nur darin, den Migranten Sprachkenntnisse zu vermitteln, sondern sie auch zu befähigen, Verkehrsmittel zu benutzen, einen Fragebogen auszufüllen und ähnliches, so Gerard.

Laut einer Pressemitteilung der Organisation ist das unentgeltliche Online-Programm Mooc („Massive Open Online Course“), das teilweise ins Englische und Arabische sowie in die Sprachen Paschtu und Dari übersetzt ist, berufen, „die soziale Integration“ der 1345 Migranten zu erleichtern, die seit Herbst 2015 in den AFPA-Zentren leben.

Laut Gerard gibt es im Internet bereits eine Vielzahl an Übungen zum Erlernen der französischen Sprache, die jedoch kein mehrmonatiges konsequentes Unterrichtsprogramm darstellen würden. Dank der neuen App könnten Flüchtlinge „die erste wichtige Etappe des Weges zur Selbständigkeit durchlaufen“, so Gerard. Sie fügte zugleich hinzu, dass der AFPA-Sprachkurs allerdings nicht den klassischen Sprachunterricht in den Aufnahme- und Unterbringungsstätten für Migranten ersetzen könne.