Für Auge und Magen: Pamela Anderson versorgt Assange vegan

„Ich habe ihm ein nettes veganes Mittagessen und einige andere vegane Snacks mitgebracht“, sagte Anderson.

Nach Angaben der Zeitung habe sich Anderson in den letzten Monaten darum gekümmert, dass sich Assange gut ernähre. Sie besuchte ihn ständig mit Tüten voller Essen. Sie sei immer aufreizender gekleidet gewesen, was die Medien zu allerlei Gerüchten veranlasste. Diesmal trug sie eine Netzstrumpfhosen.

Pamela Anderson dresses up to delivers vegan cheese burgers to Julian Assange in heels and fishnet tights https://t.co/umqORfSvKt — The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) 8. Februar 2017

Zuvor hatte die 49-järige Starschauspielerin über Assange gesagt, sie glaube an ihn und halte ihn für einen guten Menschen. Sie sei besorgt um seine Gesundheit und seine Familie und hoffe, dass ihm nichts mehr drohen werde.

Der Gründer der Enthüllungsplattform hatte 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London Zuflucht gesucht, nachdem er in Großbritannien alle Rechtsmittel gegen einen Antrag Schwedens auf seine Auslieferung ausgeschöpft hatte. In Schweden wird Assange Vergewaltigung und sexuelle Belästigung vorgeworfen. Er weist jedoch alle Beschuldigungen zurück und bezeichnet sie als politisch motiviert. Assange befürchtet, dass Stockholm ihn nach einer Auslieferung an die schwedischen Behörden weiter an die USA überstellen würde, wo ihm wegen der Veröffentlichung von geheimen Informationen bis zu 35 Jahren Haft oder gar die Todesstrafe drohen könne.