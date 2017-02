Das neue Drama erzählt die wahre Geschichte der Flugzeugkollision über dem Bodensee im Juli 2002. Eine russische Passagiermaschine stieß mit einem Frachtflugzeug zusammen. Dabei kamen insgesamt 71 Menschen ums Leben, darunter 45 Kinder aus Russland im Alter zwischen acht und sechzehn Jahren. Bei der Katastrophe verlor der russische Architekt Vitali Kalojew seine Frau und beide Kinder. Verantwortlich dafür war der Fluglotse Peter Nielsen, der in der tragischen Nacht Dienst hatte.

Schwarzenegger spielt nun den russischen Witwer, der Nielsen persönlich in die Augen sehen will; er macht sich auf die Suche nach dem Mann. Den Medien zufolge gibt es einige Unterschiede zwischen der Film-Version und dem, was tatsächlich geschah.

„Aftermath“ läuft im April 2017 in den USA und Großbritannien an. Der Termin für die Veröffentlichung in Deutschland steht noch nicht fest.

Im realen Leben war Kalojew am 24. Februar 2004 in die Schweiz gereist und hatte den Fluglotsen vor dessen Haus erstochen. Er wurde im Oktober 2005 zu acht Jahren Haft verurteilt, wegen aber Reduzierung der Strafe verbrachte er fast drei Jahre weniger hinter Gitter. Er wurde entlassen und nach Russland geschickt. 2008 wurde er zum stellvertretenden Bauminister der russischen Teilrepublik Nordossetien-Alanien ernannt.