„Wer aufgibt, gewinnt“: Paradoxe Depression-Studie aus Deutschland

„Wer aufgibt, gewinnt, auch wenn das zunächst paradox klingt“, so die Erstautorin der Studie „Let it go: Depression facilitates disengagement from unattainable goals“, Katharina Koppe. Personen, die an Depressionen leiden, lassen schneller los und suchen nach einem realistischeren Ziel, was wichtig für die Adaption ist.

Dies bewies eine einfache Aufgabe, die Patienten mit Depression und gesunde Probanden lösen mussten. Ihnen wurden Buchstabenrätsel gegeben, einige davon waren gar nicht lösbar. Die depressiven Patienten verwendeten bemerkenswert weniger Zeit dafür, um die Unlösbarkeit der Rätsel zu begreifen, als die Kontrollgruppe.

Obwohl dieses Thema noch ausdrücklich mehr Forschung benötige, versichern die Jenaer Psychologen, dass diese Studie den Blick auf die Depression ändern könne.

„Wenn wir aufhören, Depression allein als ein psychologisches Hindernis zu sehen, können wir die Krise des Patienten vielleicht auch als Chance zur persönlichen Weiterentwicklung nutzen“, meint Koppe.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) leidet jeder vierte bis fünfte Erdbewohner an psychischen Störungen und Depressionen. 2020 werden sie den ersten Platz unter den Erkrankungen einnehmen.